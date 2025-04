Home | Serie A, il Lecce non vuole partire per Bergamo dopo il lutto: rischia il 3-0 a tavolino con l’Atalanta

Nuovi problemi per il calendario della Serie A. Il Lecce, ancora profondamente scosso dalla morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, starebbe valutando di non partire per Bergamo per disputare il recupero contro l’Atalanta, inizialmente rinviato a causa del lutto.

Contestazioni alla Lega: spostamento deciso senza consultare i club

Secondo quanto emerge, il club salentino contesta alla Lega Serie A di aver posticipato la gara di sole 48 ore senza consultare le società coinvolte, né considerare lo stato psicologico del gruppo squadra, particolarmente provato dalla scomparsa del 47enne fisioterapista.

La situazione resta tesa, con Baschirotto e compagni che, dopo la rifinitura prevista sabato mattina, sarebbero seriamente intenzionati a non imbarcarsi per Bergamo, lasciando così il match del Gewiss Stadium ancora in forte dubbio.

Rischio sconfitta a tavolino e penalizzazione

Se il Lecce dovesse rifiutarsi di scendere in campo domenica sera e la partita non venisse ulteriormente rinviata, la società incorrerebbe in una sconfitta a tavolino per 0-3 e nella penalizzazione di un punto in classifica. Una prospettiva che aggiunge ulteriori tensioni in un momento già molto delicato per l’ambiente giallorosso.

La posizione della Curva: “Non scendere in campo”

Nel frattempo, i tifosi della Curva Nord del Lecce hanno già fatto conoscere la loro posizione. All’esterno dello stadio Via del Mare è apparso uno striscione chiaro e inequivocabile: “Non scendere in campo è l’unica cosa da fare”, firmato dagli ultrà giallorossi.

Un segnale forte di vicinanza al gruppo squadra e una presa di posizione che potrebbe influenzare la scelta definitiva della società salentina nelle prossime ore.

Cosa prevede il regolamento FIGC in caso di mancata presentazione

Secondo l’articolo 53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), se una squadra non si presenta in campo senza giustificato motivo, vengono applicate le seguenti sanzioni:

Sconfitta a tavolino per 0-3

Penalizzazione di 1 punto nella classifica del campionato in corso

nella classifica del campionato in corso Possibili ulteriori sanzioni disciplinari o economiche a discrezione degli organi federali

Nel caso di circostanze eccezionali e documentate (es. calamità naturali, eventi luttuosi rilevanti), il Giudice Sportivo può valutare eventuali richieste di rinvio straordinario, ma deve esserci una formale istanza presentata dal club interessato.

Nel caso specifico del Lecce, senza un nuovo rinvio ufficiale della Lega, la mancata presentazione a Bergamo comporterebbe automaticamente l’applicazione delle sanzioni standard previste dal regolamento.

