Il TG di Sport.it del 26 agosto 2025

Dalle ultime in casa Napoli, Como, Juventus e Milan agli US Open. Ecco le notizie di oggi:
In casa Napoli si segue Hojlund del Manchester United per sostituire l’infortunato Lukaku.
Rimaniamo in Serie A parlando del Como, che batte la Lazio e blinda Nico Paz rifiutando l’offerta di 70 milioni da parte del Tottenham.
Passiamo alla Juventus, che ha battuto il Parma per 2-0 e ora pensa al mercato per rinforzare La Rosa.
Il Milan, intanto, dopo aver rinunciato a Boniface, chiude per Harder dello Sporting Lisbona.
Chiudiamo con il tennis e con Jasmine Paolini che agli US Open vince all’esordio.