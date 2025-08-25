Dopo la vittoria per 2-0 sul Parma, Igor Tudor ha commentato la prestazione della sua Juventus, sottolineando la difficoltà della gara e la capacità della squadra di mantenere calma e pazienza:

«È stata una partita difficilissima come ci aspettavamo, non così chiusa da parte del Parma. Non era facile trovare spazi. Era importante cominciare bene. Ho detto alla squadra all’intervallo di avere pazienza, che un gol l’avremmo fatto».

Il tecnico croato ha elogiato l’impatto delle sostituzioni: «Tutti i cambi hanno fatto benissimo. Queste prime gare non sono mai facili, la condizione fisica non è al massimo. La squadra si è organizzata bene e siamo stati bravi a concedere poco. Bremer ha salvato un gol quasi fatto, poi in avanti è uscita la qualità».

Vlahovic e David sotto i riflettori

Sul futuro di Dusan Vlahovic, Tudor ha preferito non sbilanciarsi:

«È concentrato, ha fatto un mese di preparazione perfetto, fa quello che deve fare. Non so cosa succederà: io comunico, poi la dirigenza dice l’ultima».

L’allenatore bianconero ha speso parole positive anche per Jonathan David, subito a segno all’esordio:

«Si muove molto bene dentro l’area».

Le parole in conferenza

In conferenza stampa, Tudor ha ribadito la soddisfazione per l’approccio della squadra:

«Sono soddisfatto della prima perché è sempre particolare. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. L’avversario si è preparato come ai vecchi tempi, con catenaccio e ripartenze. Abbiamo bisogno di tutti perché ci sono tante partite».

Caso Cambiaso: “Sarà multato”

Un passaggio anche sull’espulsione di Andrea Cambiaso, protagonista di un rosso diretto nel finale:

«Ha fatto una leggerezza e sarà multato. Però è un ragazzo in costante crescita dal punto di vista mentale. Ha potenzialità enormi e ora lo vedo molto concentrato e voglioso di crescere in fase difensiva. Per noi è importante».

Una prima vittoria che regala fiducia alla Juventus e al suo nuovo allenatore, già proiettato verso i prossimi impegni.

