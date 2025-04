Il TG di Sport.it del 22 aprile 2025

Tra derby, rinvii e record storici, ecco le notizie sportive più calde del giorno, solo su TG di Sport.it.

L’Inter si prepara a una delle sfide più sentite della stagione: il derby di Coppa Italia contro il Milan. Una gara complicata non solo per il valore dell’avversario, ma anche per le pesanti assenze. Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Zielinski, Dumfries e Thuram, tutti fermi ai box per infortunio. Nonostante le difficoltà, la squadra si compatta con l’obiettivo di conquistare un posto in finale.

Sul fronte Milan, tiene banco il futuro dirigenziale. Dopo un primo lungo incontro tra Igli Tare e Giorgio Furlani, le parti si preparano a un nuovo vertice. La sensazione è che la fumata bianca per il nuovo direttore sportivo possa arrivare entro la prima metà di maggio.

Intanto, in Serie A, l’organizzazione dei funerali del Papa rischia di far slittare le gare previste per sabato. Un eventuale rinvio aggraverebbe il già fitto calendario dell’Inter, che potrebbe trovarsi a giocare otto partite in soli ventuno giorni.

In Formula 1, la Ferrari torna dal Gran Premio dell’Arabia Saudita con un podio firmato Charles Leclerc. Il monegasco è stato protagonista, ma restano dubbi sulle reali potenzialità della SF25. Intanto continua il momento difficile di Lewis Hamilton, ancora lontano dal livello che ci si aspetta da lui.

Chiudiamo con una grande impresa dal nuoto: Thomas Ceccon conquista il nuovo record italiano nei 200 dorso durante i campionati australiani di Brisbane. Con un tempo sotto il minuto e 56 secondi, Ceccon diventa il terzo uomo nella storia a raggiungere questo traguardo e ottiene il pass per i prossimi Mondiali di Singapore.