Il TG di Sport.it del 22 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 22 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato e il Napoli che accelera per portare sotto il Vesuvio Rasmus Hojlund. Poi passiamo al Milan, dove Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente per la seconda volta in undici anni sulla panchina rossonera. Torniamo al calciomercato con l’Inter che ha ufficializzato l’arrivo di Diouf come rinforzo per il centrocampo e con la Fiorentina, dove si vivono ore d’ansia per la possibile cessione di Moise Kean. Chiudiamo con la pallacanestro e con il ct Pozzecco che parla degli Azzurri ad una settimana dal debutto a Eurobasket.