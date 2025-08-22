Milan, senti Allegri: “Spero di non fare danni, e con Gimenez…”

Prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri nella sua seconda avventura sulla panchina del Milan, a undici anni di distanza dall’ultima volta. Il tecnico livornese ha tracciato un bilancio dei primi 45 giorni di lavoro, dicendosi soddisfatto di quanto fatto sinora, e ha fissato gli obiettivi per la stagione che dovrà essere quella del rilancio per i rossoneri.

“L’unica cosa da fare è puntare al massimo attraverso la convinzione mentale e il lavoro giornaliero”, ha spiegato il tecnico toscano ai giornalisti. “In campionato serve viaggiare sempre alla stessa velocità: ci saranno momenti belli e altri difficili da gestire, ma l’equilibrio deve regnare per riportare il Milan in Champions League“. E poi ha aggiunto scherzando: “Spero di non fare troppi danni“. (continua dopo la foto)

Sulla questione tattica, Allegri è stato chiaro: “Non è questione di difesa a 3 o a 4, ma di caratteristiche dei giocatori. Se invece di Tomori quarto basso ci metto uno che spinge di più, cambia solo l’interpretazione. Devo dare equilibrio alla squadra: questo vale per la difesa, ma anche per centrocampo e attacco”.

Il tecnico ha ribadito di non avere urgenze sul mercato: “Se ho chiesto un centrale in più? Ne ho quattro, sono tranquillo. Due possono giocare a destra, De Winter e Tomori, in altre situazioni posso schierare Jimenez e Athekame. L’importante è averli tutti a disposizione”.

Poi un richiamo alla gestione delle risorse: “Le cinque sostituzioni diventeranno determinanti per le partite: i campionati nove volte su dieci li decidono quelli che entrano dalla panchina. Chi subentra dovrà essere decisivo“.

Sul reparto offensivo, Allegri ha confermato le scelte provate finora, affidandosi ai suoi giocatori più talentuosi o duttili: “Abbiamo giocato con Leao, Pulisic e Saelemaekers davanti. Poi che siano più vicini o lontani, in qualche modo li mettiamo in campo”. Anche qui, non è sfuggito ai presenti un pizzico di ironia di un Mister apparso più che mai di buon’umore. Un buon segnale per i tifosi. (continua dopo la foto)

Allegri ha speso parole importanti per Santiago Gimenez: “Sono molto contento di come si sta comportando e spero che domani riesca a tenere tutta la partita“. La crescita del centravanti messicano è fondamentale per i rossoneri, dopo che l’acquisto di Hojlund è sfumato e quello di Boniface è appeso alle visite mediche – e comunque il giocatore non è pronto per scendere in campo.

In chiusura, Allegri ha insistito sul concetto chiave della sua filosofia: “Serve ordine, cura del dettaglio e convinzione. Solo così questo Milan potrà crescere e tornare competitivo al massimo livello“. Il tutto, affidando l’attacco al talento di Leao e alla classe di Pulisic. Il nuovo Milan è appena partito, nel segno del suo Mister.

