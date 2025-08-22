Inter, Djouf (per ora) mette d’accordo i tifosi di Lens e Inter: “Sembra Kondogbia”

L’Inter accoglie Andy Diouf, il centrocampista francese classe 2003 che lascia il Lens per 25 milioni di euro complessivi. Un affare che in Francia viene celebrato come una delle cessioni più importanti nella storia del club, al pari del trasferimento di Kevin Danso al Tottenham, ma dietro ai colpi di Loïs Openda al Lipsia (40 milioni), Abdukodir Khusanov al Manchester City (40 milioni) ed Elye Wahi al Marsiglia (27 milioni).

Il passaggio di Diouf all'Inter è l'ennesima prova che al Lens sono bravissimi a scovare, valorizzare e vendere giocatori di talento.https://t.co/QgBODdWRIb — Rivista Undici (@RivistaUndici) August 22, 2025

Il Lens conferma così la propria abilità nel mercato: scovare, valorizzare e vendere giocatori a cifre importanti. Una strategia che non dipende dai singoli dirigenti – da Diego López a Grégory Thil, passando per Florent Ghisolfi e l’attuale Jean-Louis Leca – ma da un modello consolidato che negli ultimi anni ha portato risultati sportivi e solidità finanziaria. Dal 2020, il club francese non è mai sceso sotto l’ottavo posto in Ligue 1.

Se la dirigenza del Lens può festeggiare, i tifosi (almeno su giornali e social) non piangono la partenza di Diouf. In Francia al centrocampista viene rimproverato di non aver mantenuto le promesse: giocatore fisico e bravo negli strappi, gli viene rimproverato di essere disordinato tatticamente e di una tecnica non eccellente. In 68 presenze in Lige 1 ha collezionato appena 2 gol e 2 assist, numeri che non entusiasmano.

Per l’Inter, che ha affidato il nuovo corso a Cristian Chivu, la perplessità è doppia. Molti sostenitori nerazzurri non lo vedono come l’uomo giusto davanti alla difesa, quanto piuttosto una mezz’ala offensiva, ruolo già coperto in abbondanza con Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Frattesi, Sucic e Luis Henrique. La concorrenza interna rischia di limitare gli spazi del francese, mentre restano i dubbi sul futuro di Davide Frattesi, che dopo aver rifiutato offerte importanti per restare all’Inter certo non accetterà di vivere un’altra stagione da comprimario.

La presentazione di Diouf è stata accolta con sarcasmo dai tifosi nerazzurri sui social. Qualcuno lo ha definito “l’ennesimo bidone da zero assist e zero reti”, altri lo hanno paragonato a Geoffrey Kondogbia, simbolo dei flop del passato.

Inter, i commenti dei tifosi in rete

Calciomercato.it ha raccolto alcuni dei numerosissimi commenti usciti in rete. Alcuni difendono l’acquisto a spada tratta, ma la maggioranza dei tifosi nerazzurri sono a dir poco perplessi.

“Interisti contenti per l’ennesimo bidone da zero assist e zero reti. #Diouf”

“Le statistiche di Diouf: 2 gol e 2 assist dal 2019”

“Pure Asllani ha statistiche migliori”

“Boh, a me ricorda tanto Kongobia (o come si scrive)”

Insomma, Chivu dovrà trovare la chiave per valorizzare il ragazzo e per cancellare le perplessità della piazza. Il vero banco di prova sarà il campo. Se Diouf riuscirà a ritagliarsi spazio in un centrocampo affollato, potrà smentire scetticismi e confermare le qualità fisiche che lo hanno reso interessante per Marotta e Ausilio.

Ma se le criticità emerse in Francia – e sottolineate dai tifosi del Lens – dovessero ripresentarsi, il rischio di un nuovo flop di mercato non è da escludere. Per ora, il Lens brinda a un’operazione redditizia e l’Inter si affida a Chivu per dare un senso tecnico a un investimento che divide già prima del debutto.

