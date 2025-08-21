Il TG di Sport.it del 21 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 21 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo con il calcio internazionale e con Mauro Icardi al centro delle polemiche per aver aggredito un tifoso. Tornando in Italia parliamo del Napoli a caccia del sostituto di Lukaku che starà fuori 3/4 mesi per infortunio, poi dell’Inter che dopo settimane di difficoltà mette a segno un colpo per il centrocampo, anche se il nome non è di quelli molto noti. Restiamo a Milano per parlare del Milan che ha chiuso per Viktor Boniface, il rinforzo per l’attacco. Infine il tennis, con la coppia Errani-Vavassori che vince ancora nel doppio misto agli US Open, e il MotoGP con il complicato momento di Francesco Bagnaia.