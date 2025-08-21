Inter, arriva il rinforzo a centrocampo: scelto il giovane Diouf del Lens

L’Inter ha scelto il nuovo rinforzo a centrocampo. Dopo settimane di trattative su diversi profili, l’arrivo del 21enne Andy Diouf dal Lens appare come una soluzione alternativa, e di profilo più basso, rispetto ai nomi circolati nei giorni scorsi. Il club nerazzurro ha deciso di investire 25 milioni sul giocatore, nonostante il centrocampo sia già sovraffollato. Ma Chivu aveva chiesto un mediano da corsa, ed è arrivato.

Classe 2003, Andy Diouf si è messo in mostra in Ligue 1 con la maglia del Lens dopo avere iniziato la carriera in Svizzera, al Basilea. Mediano di rottura, può agire anche come interno avanzato. Da un punto di vista tattico, proprio il profilo che Cristian Chivu aveva indicato come necessario per dare più muscoli al centrocampo.

Da un punto di vista tecnico, invece, non può non risaltare la differenza di qualità fra il nuovo acquisto e Konè della Roma, che l’Inter ha provato inutilmente ad acquistare nelle scorse settimane. La trattativa per Diouf comunque è in dirittura d’arrivo: l’Inter è pronta a spendere 25 milioni di euro per il giocatore francese, seguito in passato anche dal Napoli. (continua dopo la foto)

Il blitz decisivo è arrivato negli ultimi due giorni. La società ha accantonato prima la pista Koné, sfumata per il dietrofront della Roma, poi il tentativo per il giovane Djaoui Cissé del Rennes. A quel punto è emersa la preferenza per Diouf, considerato un centrocampista moderno, box-to-box, con margini di crescita.

Il club nerazzurro tornerà a riunirsi oggi per chiudere l’operazione. L’intenzione è quella di arrivare alla firma in tempi brevi e di mettere Diouf subito a disposizione. L’Inter lo considera un investimento mirato, anche se il suo inserimento in un centrocampo già molto affollato sarà tutto da verificare. L’impressione è che non sia un giocatore in grado di cambiare gli equilibri, ma può offrire un’alternativa tattica a Chivu.

