Il Tg di Sport.it del 20 marzo 2025

Scopri le notizie sportive di oggi nel nostro TG:

Lato Roma, pessime notizie per Claudio Ranieri e per i tifosi giallorossi. Paulo Dybala ha infatti riportato un serio infortunio al tendine che richiederà un intervento chirurgico. L’attaccante argentino resterà lontano dai campi per diverse settimane, complicando ulteriormente il finale di stagione della squadra capitolina.

Non sorride nemmeno l’Inter, che perde il suo capitano Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale argentina per un problema muscolare. Al momento resta incerta la sua disponibilità per le delicate sfide di campionato contro Udinese e Milan.

Inter e Milan si sfideranno anche sul mercato, con l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca diventato obiettivo concreto di entrambe le società. Il promettente centravanti è infatti al centro di un derby di mercato, con entrambi i club milanesi intenzionati a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Grande soddisfazione, invece, per il tennis italiano con la splendida vittoria di Federico Ciná al Masters 1000 di Miami. Il giovane talento italiano ha conquistato a soli 17 anni la sua prima vittoria in un Masters 1000 battendo l’argentino Francisco Comesana e confermando il suo potenziale e regalando grandi speranze per il futuro del tennis azzurro. Al secondo turno lo aspetta il bulgaro Dimitrov, finalista a Miami un anno fa.