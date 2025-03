Roma, pessime notizie per Paulo Dybala: va sotto i ferri, Ranieri nei guai

Roma, arriva una pessima notizia per Claudio Ranieri, proprio mentre la Roma è impegnata in una clamorosa rimonta verso il quarto posto. La stagione di Paulo Dybala è giunta improvvisamente al termine a causa di un grave infortunio al tendine semitendinoso sinistro.

Il giocatore della Roma si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La lesione si è rivelata più seria di quanto inizialmente sperato, e l’attaccante argentino non potrà dare il suo contributo in questo complesso finale di stagione. La notizia è stata ufficializzata dal club con un comunicato.

“Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo”.

L’infortunio di Dybala aveva già fatto preoccupare nei giorni precedenti, e il calciatore aveva avuto un incontro con il medico di fiducia dei Friedkin per valutare le possibili opzioni terapeutiche. La strada dell’operazione era stata già presa in considerazione, per permettere un recupero completo nonostante i tempi lunghi di guarigione. La stagione del numero 21 giallorosso è dunque finita.

Roma, le parole di Dybala su Instagram

L’argentino ha voluto mostrare il suo sostegno alla squadra e mandare un messaggio ai tifosi. Su Instagram ha scritto: “Cari amici, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile“.

“Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fase cruciale del campionato e la mia nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso. Ci vediamo in campo! Forza Roma e Vamoooos Argentina“.

