Il TG di Sport.it del 19 luglio 2025

Le principali notizie sportive di oggi 19 luglio 2025 nel TG di Sport.it. Iniziamo con il calciomercato e con il Milan che accelera per Marc Pubill, poi l’Inter che conferma l’interesse per Ademola Lookman ma dice no a trattative infinite. Poi la motoGP con la giornata difficile di Pecco Bagnaia nelle qualifiche. Poi il ciclismo con la quarta vittoria di Tadej Pogacar che consolida la sua maglia gialla e il nuoto con Paltrinieri ad un passo dal podio nella 3 km sprint ai mondiali e Ginevra Taddeucci che conquista la terza medaglia ed entra nella storia come prima italiana a salire tre volte sul podio in un solo campionato.