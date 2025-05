Il TG di Sport.it del 18 maggio 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Partiamo dal tennis e dagli Internazionali di Roma, con la vittoria per il secondo anno consecutivo della coppia Errani-Paolini nel doppio femminile. Poi la grande attesa per la finale del singolare maschile, con il nostro Jannik Sinner che sfiderà Carlos Alcaraz per il titolo. Chiudiamo con la Formula1 da Imola dove le rosse arrancano mentre Verstappen vince di nuovo sul circuito emiliano.