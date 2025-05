Verstappen trionfa ancora a Imola, le Ferrari limitano i danni

Max Verstappen si conferma re di Imola, centrando la quarta vittoria consecutiva sul circuito del Santerno. Il pilota della Red Bull, autore di una partenza perfetta, ha saputo contenere la rimonta delle McLaren e rilanciare così la propria corsa al titolo iridato.

McLaren competitive: Norris ancora sul podio, Piastri leader del Mondiale

Alle spalle dell’olandese si piazzano le due McLaren, con Lando Norris secondo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale piloti. I due alfieri del team britannico hanno mostrato grande ritmo, ma non sono riusciti a colmare il distacco iniziale accumulato su Verstappen.

Ferrari in rimonta dopo le qualifiche difficili

Dopo un sabato deludente, la Ferrari ha reagito con determinazione. Carlos Sainz è riuscito a chiudere al quarto posto, recuperando terreno con una strategia solida. Charles Leclerc, invece, ha chiuso sesto, penalizzato da un pizzico di sfortuna nei momenti decisivi della gara.

Gara da dimenticare per Kimi Antonelli

Fine settimana da dimenticare per Kimi Antonelli, costretto al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico. Per il giovane pilota resta comunque l’esperienza accumulata su una pista impegnativa come quella di Imola.

