IL TG di Sport.it del 16 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 16 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Si parte con il Napoli e il ritorno di Antonio Conte in un clima di tensione. Poi la vigilia di Italia-Norvegia, con gli Azzurri di Gattuso che vogliono chiudere bene la fase a gironi delle qualificazioni mondiali. Poi il calciomercato, con Milan e Roma sulle tracce dello stesso attaccante e la Juventus in cerca di un rinforzo per il centrocampo. Poi le ATP Finals, con Alcaraz che guadagna facilmente la finale e poi parla in italiano della sfida con Sinner. Infine basket, con la vittoria dell’Olimpia Milano in Eurolega, e MotoGP con l’ultima gara stagionale e il trionfo di Marco Bezzecchi.