Alcaraz parla in italiano e infiamma Torino: “Domani un’altra grande partita contro Jannik”

Carlos Alcaraz conquista la finale delle Atp Finals di Torino battendo Felix Auger-Aliassime e, al termine del match, sorprende tutti parlando in italiano davanti al pubblico del Pala Alpitour.

“Io sono molto felice per la partita di oggi”, ha detto lo spagnolo con un sorriso, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Alcaraz ha poi rivolto subito lo sguardo alla finale contro Jannik Sinner, attesissima e già sold out:

“Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che tante persone tiferanno per lui, ma almeno tre o quattro faranno il tifo per me… Io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere”.

“Ero solido e concentrato”: l’analisi del match

Commentando la semifinale appena conclusa, Alcaraz ha sottolineato la qualità della sua prestazione:

“Sono super contento di come ho giocato stasera. Ero solido e molto concentrato a non lasciare spazio al mio avversario. L’ho fatto per tutta la partita perché domani dovrò disputare un grande match”.

La sua intervista si è chiusa ancora in italiano, con un saluto semplice ma molto apprezzato dal pubblico: “Ci vediamo domani”.

In conferenza stampa: “Sinner è il favorito, ma sono pronto”

Più analitico il tono in conferenza stampa. Alcaraz ha ricordato il percorso che lo ha portato a chiudere la stagione da numero uno del mondo:

“Essere il numero uno significa che ho giocato davvero bene per tutta la stagione, su tutte le superfici”.

Parlando della sfida con Sinner, lo spagnolo ha riconosciuto il valore dell’azzurro e l’atmosfera che lo attenderà: “Jannik sta giocando al meglio e giochiamo davanti al suo pubblico, quindi direi che è il favorito. Vorrei non dirlo, ma è così. Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare un tennis davvero buono”. Domani Torino vivrà una finale storica: Alcaraz contro Sinner, per il titolo delle Atp Finals.

