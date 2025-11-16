Alcaraz travolge Auger-Aliassime e vola in finale alle Atp Finals di Torino: ora la super sfida con Sinner

La seconda semifinale delle Atp Finals di Torino 2025 non ha lasciato spazio a interpretazioni: Carlos Alcaraz ha dominato Felix Auger-Aliassime con un netto 6-2 6-4, conquistando la finale contro Jannik Sinner, in programma domani non prima delle 18. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, ha mantenuto il controllo del match dall’inizio alla fine, imponendo ritmo, intensità e qualità superiore nei momenti decisivi.

Primo set: ritmo irresistibile dello spagnolo

La partita si apre con un game iniziale che vede Alcaraz tenere il servizio mostrando subito una velocità di scambio superiore. Il turno di battuta successivo diventa un game lunghissimo per Auger-Aliassime, costretto a rimontare da 0-40 prima di salvarsi ai vantaggi con un ace.

Da lì in poi, però, il copione cambia rapidamente. Alcaraz continua a comandare con il dritto e trova il primo break sul 3-1 grazie a una splendida combinazione smorzata–volée. Il canadese ha la grande occasione per rientrare nel game successivo, ma spreca una palla del controbreak con un dritto a rete.

Lo spagnolo non concede più nulla: mantiene solidi i suoi turni di battuta, cresce nello scambio e piazza un secondo break lasciando l’avversario a zero. Il primo set si chiude con un eloquente 6-2, frutto di un dominio tecnico e mentale.

Secondo set: Auger-Aliassime prova a resistere

L’avvio del secondo parziale sembra più favorevole al canadese, che sale all’80% di prime contro il 64% dello spagnolo. Auger-Aliassime prova a cambiare ritmo, trovando qualche buona soluzione a rete e recuperi importanti.

Il quarto game si trasforma in un’altalena: avanti 40-0, il canadese si complica la vita con due errori di dritto e un doppio fallo, ma riesce comunque a chiudere e a pareggiare sul 2-2. Alcaraz continua però a imporre il suo palleggio, mentre entrambi mantengono il servizio nella fase centrale del set, arrivando sul 4-4, con Aliassime che si esibisce in una pregevole volée dorsale.

Il break decisivo e l’accesso alla finale

Il decimo game decide la semifinale: Alcaraz alza ulteriormente il livello, forza il canadese agli errori e conquista il break che vale il 6-4 e il pass per la finale.

Domani l’atto conclusivo delle Atp Finals metterà di fronte Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, per una sfida attesissima che promette spettacolo e intensità.

