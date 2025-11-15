ATP Finals, finisce il sogno di Bolelli e Vavassori: fuori in semifinale

Finisce il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, primi italiani a raggiungere le semifinali alle Nitto ATP Finals. I due azzurri hanno visto sfumare la possibilità di giocarsi la finale dopo una prestazione che, pur coraggiosa e combattiva, non è stata ai loro soliti livelli. I nostri tennisti non sono riusciti così a contrastare l’ottima giornata degli avversari.

Nonostante il morale alto e l’orgoglio di un cammino storico, oggi il fattore determinante è stato l’efficacia al servizio e la costanza alla risposta dei finlandesi, coppia n. 4 al mondo, capaci di chiudere la partita in due set.

La cronaca del match racconta di un equilibrio iniziale, spezzato da due break decisivi nei primi game dei due set. Gli azzurri hanno concesso nove palle break, tre delle quali sfruttate dagli avversari, mentre Heliovaara e Patten hanno concesso appena due opportunità agli italiani, entrambe annullate, dimostrando la capacità di mantenere il sangue freddo nei momenti chiave.

La partita si è decisa in poco più di un’ora: nel primo set, Heliovaara e Patten hanno chiuso 6-4, precisi in ripsota e implecabili a rete. Nel secondo parziale Bolelli e Vavassori hanno provato a reagire, procurandosi una palla per il controbreak sul 2-3, ma non sono riusciti a concretizzarla.

Heliovaara e Patten si sono poi procurati tre match point consecutivi sul servizio degli azzurri e hanno chiuso al secondo, conquistando il set per 6-3, con l’ultimo punto siglato da una splendida risposta incrociata di Heliovaara che ha coronato la vittoria.

Nonostante l’eliminazione, il cammino degli azzurri resta storico: mai prima d’ora una coppia italiana aveva raggiunto le semifinali delle ATP Finals. Resta però l’amarezza per un traguardo che, sia pure difficile, sembrava a portata del doppio azzurro. Purtroppo, una giornata non eccezionale e l’ottima vena degli avversari hanno infranto il sogno di Simone e Andrea.

