Bolelli e Vavassori, altro capolavoro alle ATP Finals: vincono e sono in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a scrivere pagine importanti del tennis italiano alle Atp Finals di Torino. Dopo il successo all’esordio contro il doppio numero uno del mondo, la coppia azzurra ha superato anche Marcel Granollers e Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(4), 6-3, ottenendo così la qualificazione diretta alle semifinali, senza dover attendere il risultato dell’ultimo match del girone.

Atp Finals, all1 4 Alcaraz-Fritz: lo spagnolo punta alle semifinali | Diretta | ​L'impresa Bolelli-Vavassori https://t.co/sh030RKdjB — Mirko Mugnani (@m_mugnani) November 11, 2025

Il match è stato equilibrato nel primo set, con scambi intensi e diverse palle break annullate dagli azzurri, che hanno trovato la svolta nel tie-break grazie a un minibreak decisivo e a una perfetta gestione dei momenti di maggiore pressione.

Nel secondo set, Bolelli e Vavassori hanno conquistato subito il break iniziale, mantenendo il vantaggio fino al 6-3 finale, chiudendo il match in sicurezza e assicurandosi l’accesso alle semifinali. Un risultato meritato e prestigioso per la coppia azzurra.

Con questa vittoria, Bolelli e Vavassori diventano la prima coppia italiana a raggiungere la semifinale alle Nitto Atp Finals, entrando ufficialmente nella storia del tennis del nostro Paese. Il prossimo impegno sarà contro Kevin Krawietz e Tim Pütz, campioni in carica, un match che però non influirà sulla loro già conquistata qualificazione.

Il successo conferma la continuità della coppia azzurra: dopo aver battuto i numeri 1 Cash e Glasspool all’esordio, Bolelli e Vavassori hanno gestito ogni fase della partita contro Granollers/Zeballos con il piglio dei campioni, confermando di poter competere ai massimi livelli nel circuito mondiale del doppio.

