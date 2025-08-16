Il TG di Sport.it del 16 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 16 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calciomercato e dalla Roma, vicina a chiudere per un importante rinforzo dalla Premier League per il suo centrocampo. Poi passiamo al primo turno della Coppa Italia, con il Genoa che ha battuto nettamente il Vicenza con l’apporto dei nuovi acquisti estivi. Poi il tennis con Alcaraz che raggiunge le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati e Terence Atmane, vera rivelazione del torneo, che si appresta a sfidare Jannik Sinner nell’altra semifinale. Infine, sempre da Cincinnati, l’impresa di Jasmine Paolini che conquista la finale del torneo femminile.