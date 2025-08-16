Coppa Italia, Genoa autoritario: 3-0 al Vicenza con Carboni e Stanciu protagonisti

Il Genoa archivia senza difficoltà la pratica Vicenza in Coppa Italia, imponendosi con un netto 3-0 che porta la firma dei nuovi acquisti Carboni e Stanciu, subito decisivi alla prima uscita ufficiale. La squadra di Patrick Vieira ha mostrato un atteggiamento dominante per tutti i novanta minuti, evidenziando la differenza di qualità tra le due formazioni.
Il racconto della gara
La partita si sblocca al 40’: iniziativa personale di Martin, che disegna un cross preciso per Carboni. L’attaccante argentino controlla di petto e conclude di prima intenzione, battendo Massolo con freddezza.
Pochi minuti dopo, al 45’+1, arriva il raddoppio: Stanciu calcia una punizione dalla sinistra con traiettoria insidiosa che induce all’errore Benassai, sfortunato protagonista dell’autorete che vale il 2-0 rossoblù.
Nella ripresa, il Genoa chiude i conti con un capolavoro balistico proprio di Stanciu: al 53’ il centrocampista romeno colpisce al volo e spedisce il pallone all’incrocio, sotto gli occhi attenti del ct della Nazionale Lucescu.
Tabellino
Marcatori: 40’ Carboni (G), 45’+1 aut. Benassai (V), 53’ Stanciu (G)
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli (69′ Østigard), Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni (59′ Messias), Stanciu (80′ Venturino), Grønbæk (59′ Malinovskyi); Colombo (69′ Vitinha).
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Vogliacco, Østigard, Fini, Ellertsson, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Venturino, Junior Messias, Cuenca, Colombo, Ekhator, Ankeye.
Allenatore: Patrick Vieira.
Vicenza (3-5-2): Massolo; Cuomo, Leverbe, Benassai; Caferri (66′ Tribuzzi), Cavion (54′ Rada), Carraro, Vitale (66′ Pellizzari), Sandon; Morra (78′ Alessio), Capello (54′ Stückler).
A disposizione: Gagno, Basso, Golin, Mogentale, Alessio, Vescovi, Fantoni, Rada, Pellizzari, Tribuzzi, Rauti, Stückler.
Allenatore: Fabio Gallo.
Ammonizioni: Sandon (75′)
Espulsioni: –
