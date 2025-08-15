Coppa Italia, il Sassuolo parte bene: Catanzaro battuto 1-0, decide Doig

Il Sassuolo inaugura la propria stagione con una vittoria di misura, superando il Catanzaro per 1-0 al Mapei Stadium e centrando il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. A decidere l’incontro è stata la rete di Josh Doig al 32’, frutto di un’azione corale finalizzata con precisione.

Alla mezz’ora, Domenico Berardi ha confezionato un cross perfetto con il mancino verso il secondo palo, dove l’esterno scozzese si è inserito con i tempi giusti, calciando di prima intenzione e battendo Pigliacelli con un diagonale imprendibile.

La partita

Il match è stato equilibrato, con il Sassuolo più propositivo nella prima frazione e il Catanzaro che ha provato a reagire nella ripresa senza però trovare il guizzo giusto. La squadra di Fabio Grosso ha difeso con ordine il vantaggio, resistendo agli attacchi calabresi e portando a casa la prima vittoria stagionale.

Tabellino

Marcatori: 32’ Doig (S)

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné (84’ Iannoni), Boloca (68’ Lipani), Ghion (60’ Pinamonti); Berardi, Laurienté (68’ Pierini), Fadera (60’ Volpato).

A disposizione: Satalino, Zacchi, Murić, Candé, Mulattieri, Pieragnolo, Paz, Idzes, Moro, Alvarez.

Allenatore: Fabio Grosso.

Catanzaro (4-3-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Brighenti (83’ Bettella), Di Chiara (83’ Favasuli); Petriccione (58’ Pittarello), Pontisso; Liberali (58’ D’Alessandro), Rispoli, Nuamah (90’+1 Buso); Iemmello.

A disposizione: Marietta, Borrelli, Bashi, Volpi, Biasci, Alesi, Paura, Seha, Cissé.

Allenatore: Alberto Aquilani.

