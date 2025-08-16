Alcaraz batte Rublev e vola in semifinale a Cincinnati: sfiderà Zverev

Continua il cammino vincente di Carlos Alcaraz all’Atp Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 2 del mondo ha superato in tre set il russo Andrey Rublev nei quarti di finale, imponendosi con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5 dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. Grazie a questo successo, il murciano conquista l’accesso alle semifinali, dove affronterà Alexander Zverev, che ha liquidato Ben Shelton con un doppio 6-2.
La partita
Il match si apre subito in discesa per Alcaraz, che nel primo set strappa il servizio a Rublev alla prima occasione utile. Lo spagnolo si mette in evidenza anche con giocate di classe, come una smorzata seguita da un tocco vincente a rete, e chiude il parziale sul 6-3.
Nel secondo set, però, Rublev reagisce: approfitta di una palla break concessa da Alcaraz nel settimo game, conquista il vantaggio e lo mantiene fino al 6-4 che riporta la sfida in equilibrio.
La partita si decide così al terzo set, con grande intensità da ambo le parti. Dopo aver annullato due palle break, Rublev riesce a rimanere in corsa, ma nel momento decisivo cede di nuovo il servizio. Sul match point, un doppio fallo del russo consegna il successo ad Alcaraz, che chiude 7-5 e festeggia la qualificazione alla semifinale.
Sfida a distanza con Sinner
Per Alcaraz prosegue la rincorsa al rivale Jannik Sinner, impegnato nello stesso torneo. I due continuano così a contendersi la leadership del circuito in un duello che promette scintille anche in vista degli US Open.
