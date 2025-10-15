Il TG di Sport.it del 15 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 15 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e una brutta notizia per il Milan, l’infortunio di Christian Pulisic; torniamo poi sul successo della Nazionale italiana contro Israele, che ha garantito l’accesso degli azzurri ai playoff delle qualificazioni mondiali. Poi il tennis con Jannik Sinner che è pronto a tornare in campo a Riyadh. Infine la MotoGP con il finale di stagione e la sfida Bagnaia-Bezzecchi per il terzo gradino del podio di stagione.