Il TG di Sport.it del 14 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 14 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio con il derby d’Italia che ha visto uno spettacolare 4-3 tra Juventus e Inter e con il Napoli che ha espugnato il Franchi contro la Fiorentina. Poi i motori, con l’ennesimo successo di Marc Marquez nella motoGP a Misano, davanti ad un ottimo Bezzecchi. Infine l’atletica con l’argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri ai mondiali di Tokyo.