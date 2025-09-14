Le principali notizie sportive di oggi, 14 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio con il derby d’Italia che ha visto uno spettacolare 4-3 tra Juventus e Inter e con il Napoli che ha espugnato il Franchi contro la Fiorentina. Poi i motori, con l’ennesimo successo di Marc Marquez nella motoGP a Misano, davanti ad un ottimo Bezzecchi. Infine l’atletica con l’argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri ai mondiali di Tokyo.
Il TG di Sport.it del 14 settembre 2025
Rocco Placanica 14 Settembre 2025