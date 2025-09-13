Napoli, prova di forza al Franchi: la Fiorentina si sveglia troppo tardi, finisce 1-3

Il Napoli di Antonio Conte manda un segnale importante alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Manchester City, imponendosi per 1-3 al Franchi contro la Fiorentina.

I partenopei hanno messo la partita in discesa già nei primi minuti. Dopo appena sei minuti, Kevin De Bruyne ha trasformato un rigore procurato da Anguissa, arrivato dopo una tripla occasione respinta dalla difesa viola. Per il belga si tratta della seconda rete in campionato.

Il raddoppio è arrivato poco dopo: splendida imbucata di Spinazzola per Hojlund, bravo a battere De Gea con un destro preciso dopo essersi infilato nella difesa viola.

Beukema chiude i conti, Ranieri salva l’onore

Nella ripresa il Napoli ha calato il tris con un altro nuovo acquisto, Sam Beukema, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha firmato la rete del 3-0.

Solo nel finale la Fiorentina ha reagito con orgoglio. Complice l’ingresso vivace di Fazzini e Nicolussi Caviglia, la squadra di Pioli ha trovato il gol della bandiera con capitan Ranieri, autore dell’1-3 che ha reso meno pesante il passivo.

FLORENCE, ITALY – SEPTEMBER 13: Sam Beukema of Napoli celebrates his goal during the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Artemio Franchi on September 13, 2025 in Florence, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Napoli a punteggio pieno

Con questa vittoria il Napoli resta a punteggio pieno, confermando la solidità e l’impatto immediato dei nuovi acquisti. Per la Fiorentina, invece, la stagione non è ancora decollata: la squadra viola è ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

