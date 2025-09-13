Allegri: “Rabiot da valutare, Nkunku ha solo mezz’ora nelle gambe”

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto su alcuni giocatori chiave, a partire da Adrien Rabiot:

“Via messaggio ci siamo scritti a inizio giugno, ma poi non l’ho più sentito prima del trasferimento. Sta bene fisicamente”, ha spiegato.

Allegri ha poi aggiunto che Nkunku è il più indietro dal punto di vista atletico: “Col Chelsea non si allenava col gruppo; credo che abbia 25-30 minuti nelle gambe”. Su Rabiot la decisione sarà presa a ridosso del match: “Devo valutare tra oggi e domani la situazione”.

Il tecnico ha speso parole positive anche per altri elementi: Balentien, definito con “buon piglio e smaliziato”, e Gimenez, rientrato bene dopo gli impegni in nazionale. Su quest’ultimo ha sottolineato: “Il messicano è arrivato a stagione in corso l’anno scorso e serve adattamento: credo che quest’anno farà una ottima stagione”.

L’idea di Milan di Allegri

Allegri si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora:

“La cosa che mi piace molto, e di cui sono contento, è che stiamo lavorando bene e che c’è grande partecipazione da parte dei ragazzi: hanno voglia di lavorare e di migliorare”.

Guardando al futuro, il tecnico ha fissato un obiettivo chiaro: “Le stagioni si decidono da marzo a maggio e noi a marzo dovremmo avere la forza di essere in una condizione ottimale per giocarci le nostre chance. Con grande equilibrio, senza esaltarsi o deprimersi. Poi il jolly con la Cremonese ce lo siamo già giocato…”.

Lo sguardo al Bologna

Infine, uno sguardo alla prossima sfida di campionato, che vedrà i rossoneri affrontare il Bologna. Allegri non vuole parlare di rivincite rispetto allo scorso anno:

“Le cose fatte non si possono cambiare. Cerchiamo di guardare avanti alla partita di domani. Il Bologna è preparata sotto l’aspetto tecnico e dell’organizzazione. Le partite fondamentali per gli snodi di una stagione sono due-tre, ora è ancora troppo presto”.

