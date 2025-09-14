x

MotoGP San Marino: Marquez vince anche a Misano, ma Bezzecchi è straordinario secondo

Marc Marquez conferma il suo dominio e conquista anche il Gran Premio di San Marino a Misano, ma la gara regala emozioni grazie alla straordinaria prestazione di Marco Bezzecchi, che con l’Aprilia tiene testa al campione spagnolo fino all’ultimo giro.
Per la Ducati è comunque festa, con un nuovo successo che consolida la leadership del Mondiale.

Il podio e gli italiani in evidenza

Sul terzo gradino del podio sale Alex Marquez, bravo a contenere il ritorno degli italiani Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto e quinto al traguardo.

Un risultato che premia la costanza dei piloti italiani e la crescita dell’Aprilia, capace di lottare ad armi pari con il fuoriclasse spagnolo.

Ducati Lenovo Team’s Spanish MotoGP rider Marc Marquez (R) celebrates winning the San Marino Moto GP Grand Prix alongside Aprilia Racing team’s Italian MotoGP rider Marco Bezzecchi (L) at the Misano World Circuit Marco Simoncelli, in Misano Adriatico, northern Italy, on September 14, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Bagnaia ancora in crisi

Continua invece il momento difficile di Francesco Bagnaia, protagonista di una nuova caduta al nono giro che lo ha costretto al ritiro. Un errore che pesa e che conferma il periodo complicato del campione del mondo in carica.

