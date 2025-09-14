MotoGP, la gioia di Bezzecchi dopo la Sprint e i tormenti di Alex Marquez

Un sabato da ricordare per Marco Bezzecchi, che a Misano conquista una vittoria che mancava da tempo e lo fa con classe e carattere. “Sono molto felice di questa vittoria, non ricordo nemmeno quando era stata l’ultima” ha detto il pilota, che ha gestito con freddezza gli attacchi di Marc e Alex Marquez.

Dopo qualche errore di concentrazione a metà gara, il romagnolo ha ritrovato ritmo e ha chiuso davanti con determinazione: “Sapevo che Marc era al limite, Alex alla fine andava forte ma ho tenuto duro e gli sono andato via”.

Curioso anche il casco celebrativo: un omaggio ad Aldo, Giovanni e Giacomo con una “gamba di legno” ispirata al film “Tre uomini e una gamba”. Bezzecchi scherza ma la frecciata agli avversari è chiara: “Marc non bisogna mai… prenderlo sottogamba!”.

Dietro Bezzecchi, Alex Marquez analizza una gara difficile e si dà la colpa della partenza lenta. “Ho perso la vittoria nelle prime curve dietro mio fratello”, ammette, “e mi servirà come esperienza”. Nonostante la gomma anteriore calda per lo scarso flusso d’aria dietro gli altri, il più giovane dei Marquez ha comunque resistito fino alla fine, provando anche a forzare Bezzecchi all’errore: “Oggi terzo era il massimo che potessi fare”.

Molto soddisfatto Fabio Di Giannantonio, autore di una partenza fulminea e di un passo costante nonostante un piccolo lungo e la pressione di Morbidelli alle spalle: “È stata dura ma ho fatto un bel ritmo. Oggi mi ricordo perché ho iniziato a correre”.

Il colpo di scena è arrivato dal sei volte campione del mondo Marc Marquez, che sembrava avere il passo giusto per vincere ma ha commesso un errore decisivo. “Stavo spingendo troppo e mi sono rilassato, sono andato largo” ha ammesso.

Dopo aver superato Bezzecchi, il catalano si è ritrovato davanti ma ha perso terreno proprio quando la gomma iniziava a calare: “Domani proverò a fare una bella gara. Bezzecchi è il mio favorito ma ci sarà battaglia”. Il pubblico di Misano attende ora la gara lunga con i riflettori puntati su Bezzecchi, ma anche con la sensazione che Marquez abbia ancora carte da giocarsi per ribaltare il pronostico. Mentra Bagnaia, ormai, è sempre più disperso nelle nebbia di una stagione sbagliata.

