MotoGP San Marino, Bezzecchi in pole a Misano: colpo di scena Marquez, è fuori dalla prima fila

MotoGP San Marino, Marco Bezzecchi davanti a tutti sul circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli, non ci sarà nessuno dei due fratelli Marquez. La pole position va a Marco Bezzecchi, che con la sua Aprilia ferma il cronometro sull’1:30.134.
Marco Bezzecchi storms to pole on home turf ahead of @alexmarquez73 and Quartararo 💥@marcmarquez93 settles for 4th on the grid #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Q91bj2eO5d— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025
Prima fila
Alle spalle del pilota riminese scatteranno Alex Marquez e Fabio Quartararo, racchiusi in pochi millesimi e staccati dal leader di appena un decimo. Un risultato che conferma la competitività dei due, pronti a sfruttare ogni occasione nella gara di casa per Bezzecchi.
Seconda fila
Il campione del mondo in carica Marc Marquez, ormai a un passo dal titolo iridato, si accontenta del quarto posto. Al suo fianco Franco Morbidelli, autore di una qualifica solida, e Luca Marini, che conquista il sesto tempo.
Terza fila
Mostra segnali di crescita Francesco Bagnaia, che dopo il difficile 21° posto nell’ultima qualifica, si porta in terza fila, dietro a Fabio Di Giannantonio. Una prestazione che lascia intravedere la possibilità di un ritorno nelle posizioni di vertice.
Il programma
Nel pomeriggio andrà in scena la sprint race, mentre la gara lunga è in programma domenica, come da tradizione. Misano si prepara così a un weekend di grande spettacolo, con un Bezzecchi in prima fila deciso a sfruttare al massimo il fattore casa.
