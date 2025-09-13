MotoGP San Marino, le voci dei protagonisti dopo le prequalifiche

Marc Marquez ha analizzato la sua giornata a Misano partendo da un approccio prudente: “Ho iniziato piuttosto cauto perché all’inizio non avevo un buon feeling. L’ho ritrovato piano piano. Dopo Barcellona sembrava tutta un’altra moto oggi, più cattiva. Poi ho fatto io uno step a livello di guida e con l’aiuto dei miei tecnici ho ritrovato la fiducia”.

Trying to follow Marc Marquez, Pedro Acosta has gone down in Turn 14 💥 #MotoGP #SanMarinoGP pic.twitter.com/zqUMJICTlg — MGP1 (@mgp1official) September 13, 2025

Lo spagnolo ha indicato l’anteriore come il punto da migliorare: “Qui c’è tanto grip, un po’ come a Brno, mentre a Barcellona era molto più soft. Dobbiamo capire come gestire questo fenomeno. Non ho ancora guardato il passo gara, ma bisogna sempre tenere alta la guardia perché i piloti italiani vanno forte subito. Devo fare attenzione a Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio. Bagnaia sembra aver fatto un gran passo e c’è come sempre anche mio fratello Alex”.

Bezzecchi: “Obiettivo minimo raggiunto”

Soddisfatto della sua giornata Marco Bezzecchi, capace di centrare l’accesso diretto alla Q2: “Sono contento, oggi è andato tutto bene, tanto nelle libere quanto in prequalifica. Soprattutto a livello di gomme abbiamo fatto un bel lavoro. Qualche errore l’ho commesso in entrambi i tentativi, soprattutto nel secondo che era molto buono, ma è bastato per passare in Q2, che era l’obiettivo minimo del venerdì”.

Il pilota romagnolo ha commentato anche il rapporto con Jorge Martin: “Sì, è vero, con Martin mi trovo bene, a differenza di quando eravamo più giovani e meno maturi. All’epoca c’era stato qualche screzio, ora invece c’è rispetto. Oggi lui è entrato in pista, io ho fatto il mio e alla fine è venuto a ringraziarmi”.

MISANO ADRIATICO, ITALY – 2025/09/12: Marco Bezzecchi of Italy and Aprilia Racing seen during the MotoGP GP16 Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera – Free Practice at Misano World Circuit Marco Simoncelli. (Photo by Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Morbidelli: “Crescita costante, anche con la penalità”

Positivo anche il bilancio di Franco Morbidelli, nonostante i dieci minuti di penalità: “Sta andando tutto alla grande, giornata molto positiva. Ho preso subito il ritmo, anche perché questa pista la conosco bene. Siamo cresciuti costantemente sia nelle libere che in prequalifica, provando diverse modifiche: alcune mi sono piaciute, altre meno. Ora si tratta di mettere tutto insieme”.

