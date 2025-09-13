Dopo la pole position, Marco Bezzecchi completa il weekend perfetto imponendosi nella Sprint Race del MotoGP San Marino e della Riviera di Rimini. Alle sue spalle salgono sul podio Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46, autore di un acceso duello con il compagno di squadra Franco Morbidelli, poi quarto al traguardo.

Misano roars as Marco Bezzecchi claims home Sprint win! 🥇🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/lHZTQnXAC5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2025

Le cadute di Quartararo e Marc Marquez

La corsa è stata segnata dai KO di due grandi protagonisti: Fabio Quartararo, scivolato a metà gara quando era in quarta posizione con la Yamaha, e Marc Marquez, caduto subito dopo mentre aveva appena strappato il comando a Bezzecchi. Per entrambi nessuna conseguenza fisica, ma una gara da dimenticare.

Bagnaia in difficoltà, Acosta cresce

Prova opaca per Francesco Bagnaia, costretto a chiudere solo tredicesimo dopo una partenza complicata e una gara senza guizzi. In evidenza invece Pedro Acosta (KTM Red Bull), autore di una progressione che lo ha portato fino all’ottava posizione, davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e a Luca Marini, miglior Honda HRC dopo il forfait di Joan Mir.

Marc Marquez from Spain rides the Ducati Desmosedici GP25 of the Ducati Lenovo Team during the qualifying session of the Red Bull Grand Prix of San Marino and the Rimini Riviera at Marco Simoncelli International Circuit in Misano Adriatico, Italy, on September 13, 2025. (Photo by Roberto Tommasini/NurPhoto via Getty Images)

Top ten completata da Fernandez e Bastianini

A chiudere la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) nono e Enea Bastianini decimo, protagonista di una gara tutta in rimonta dopo essere partito dall’ultima fila.

Leggi anche: