Il TG di Sport.it del 14 aprile 2025

Ecco il meglio dello sport di oggi, solo su TG di Sport.it:

Cominciamo dal Milan, dove prende quota l’ipotesi Igli Tare come nuovo dirigente rossonero. L’ex direttore sportivo della Lazio potrebbe rivoluzionare la guida tecnica del club, puntando forte su Massimiliano Allegri per la panchina.

Intanto in Serie A continua la corsa infuocata per un posto in Champions League. L’Atalanta riconquista il terzo posto, mentre la Juventus si rilancia e scavalca il Bologna al quarto. La battaglia è più aperta che mai e si preannuncia combattuta fino all’ultima giornata.

Nel tennis, grande prestazione di Lorenzo Musetti, che raggiunge la finale a Montecarlo prima di doversi arrendere a causa di un infortunio. Il giovane talento italiano si avvicina alla top 10 mondiale e guarda con ottimismo ai prossimi impegni, a partire dagli Internazionali di Roma. Intanto Jannik Sinner è pronto al rientro dopo la squalifica e punta dritto al Roland Garros.

Brutte notizie invece dalla MotoGP: Jorge Martin è stato vittima di un grave incidente in Qatar. Il campione del mondo in carica ha riportato 11 costole fratturate e un lieve pneumotorace. Nonostante il colpo durissimo, ha già fatto sapere che tornerà più forte di prima.

Chiudiamo con la Formula 1. Ancora delusione per la Ferrari in Bahrain: i problemi continuano e la competitività resta lontana dagli standard attesi. La stagione, però, è ancora lunga e il team di Maranello spera di trovare presto la strada giusta.