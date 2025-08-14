Il TG di Sport.it del 14 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 14 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con la Juventus ancora alle prese con casi di mercato spinosi. Quindi passiamo al tennis con una brutta notizia su Matteo Berrettini, costretto a rinunciare agli US Open, e con Jannik Sinner e la curiosa pausa durante il match contro Mannarino a Cincinnati. Chiudiamo infine con la Formula 1 e i “dossier” di Hamilton che fanno discutere in Ferrari.