Juventus di Tudor tra incertezze e nodi di mercato a una settimana dal via della Serie A

A pochi giorni dall’inizio del campionato, la Juventus di Igor Tudor è ancora in piena costruzione. Il ritardo nella preparazione, dovuto alla partecipazione al Mondiale per Club, pesa sulla squadra e sul mercato.

Il caso più delicato resta quello di Dusan Vlahovic: nonostante il gol realizzato nell’amichevole in famiglia, l’attaccante serbo è ormai separato in casa. Fischiato dai tifosi prima, durante e dopo il match, il rapporto con la piazza appare compromesso.

La cessione sembra inevitabile, ma le alte richieste economiche di giocatore e società stanno frenando ogni trattativa. Con il contratto in scadenza tra 10 mesi, gli acquirenti davvero interessati scarseggiano.

Segnali positivi da Douglas Luiz e Kostic

In un contesto complicato, qualche nota positiva arriva da Douglas Luiz e Filip Kostic. Il brasiliano, tra i giocatori messi sul mercato, ha fornito un assist e mostrato prestazioni incoraggianti che potrebbero riaprire opportunità negli ultimi giorni di trattative.

Simile la situazione di Kostic, autore del cross vincente per il colpo di testa di Douglas Luiz, che sta cercando di attirare l’attenzione di club interessati, pur avendo un destino che sembra lontano da Torino.

Verso il debutto con tanti punti interrogativi

Tudor si avvicina al debutto ufficiale con molta incertezza. Sullo sfondo resta il nome di Kolo Muani, pronto a tornare in bianconero ma non disposto ad attendere troppo a lungo. La sensazione è che la resa dei conti sia vicina e, almeno secondo il sentiment dei tifosi, la Juventus abbia già deciso su quale direzione prendere.

