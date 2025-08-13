Giovanni Leoni vicino al Liverpool: investimento da 35 milioni per il talento classe 2006

Potrebbe essere l’ennesimo caso di fuga di talento italiano. Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe 2006, dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A, sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool.

I Reds sarebbero convinti dell’investimento e pronti a soddisfare in pieno le richieste del club emiliano: 35 milioni di euro, bonus compresi.

🚨🧨 BREAKING | Understand Liverpool have reached a full verbal agreement with Giovanni #Leoni!



The super-talented 18 y/o centre-back wants to join Liverpool with immediate effect. Negotiations with Parma advanced. #LFC want to sign two more centre-backs before Deadline Day if… pic.twitter.com/EzJNexxJy9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 13, 2025

Interesse gradito, ma resta il nodo minutaggio

Il giocatore è lusingato dall’interesse del club inglese e vedrebbe di buon occhio il trasferimento ad Anfield, ma resta un punto interrogativo legato al minutaggio che potrebbe trovare in Premier League.

Al momento, il tecnico Arne Slot ha a disposizione soltanto due centrali: Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté, quest’ultimo in scadenza di contratto tra un anno e potenzialmente in uscita, oltre al lungodegente Joe Gomez.

Concorrenza in arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool sarebbe vicino anche all’acquisto di Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni. Un innesto che aumenterebbe ulteriormente la concorrenza nel reparto e potrebbe ridurre le possibilità di Leoni di scendere in campo con continuità.

Una prospettiva che, a lungo termine, rischierebbe di compromettere anche le sue chance di una chiamata in Nazionale in caso di qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale.

