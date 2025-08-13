x

Lookman-Atalanta-Inter, la trattativa infinita: guerra di nervi e pochi passi avanti

La telenovela di mercato tra Ademola Lookman, Atalanta e Inter continua senza trovare una soluzione. Da giorni il giocatore si allena in solitaria a Londra, vicino alla famiglia, e non sembra intenzionato a rientrare a Zingonia.
Nei giorni scorsi sarebbe stata respinta anche un’offerta dell’Arsenal: il nigeriano ha in testa soltanto l’Inter, ma l’accordo resta lontano.

Immobilismo tra le parti

La situazione appare bloccata:

  • L’Atalanta ribadisce che Lookman sarà ceduto solo alle proprie condizioni.
  • L’Inter non rilancia con nuove offerte.
  • Il giocatore resta fermo sulla sua volontà di vestire nerazzurro.

In questa guerra di nervi nessuno sembra voler compiere il passo decisivo per chiudere la trattativa.

BERGAMO, ITALY – MAY 12: Ademola Lookman of Atalanta during the Serie A match between Atalanta BC and AS Roma at Gewiss Stadium on May 12, 2025 in Bergamo, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il fattore Pio Esposito

Una piccola novità arriva da Pio Esposito, autore di un bel gol con il Monza e reduce da buone prestazioni al Mondiale per Club.
Pur non essendo l’alternativa diretta a Lookman, il giovane attaccante rappresenta una nota positiva per l’Inter, che può contare su di lui come quarta scelta dietro Thuram, Lautaro Martínez e Bonny.

Attesa per la prossima mossa

Resta da capire se nella prossima stagione sarà proprio Lookman a servire assist a Esposito. Per ora, il mercato resta fermo e la maratona di trattativa prosegue senza una data certa per la conclusione.

