Lookman-Atalanta-Inter, la trattativa infinita: guerra di nervi e pochi passi avanti

La telenovela di mercato tra Ademola Lookman, Atalanta e Inter continua senza trovare una soluzione. Da giorni il giocatore si allena in solitaria a Londra, vicino alla famiglia, e non sembra intenzionato a rientrare a Zingonia.
Nei giorni scorsi sarebbe stata respinta anche un’offerta dell’Arsenal: il nigeriano ha in testa soltanto l’Inter, ma l’accordo resta lontano.
Immobilismo tra le parti
La situazione appare bloccata:
- L’Atalanta ribadisce che Lookman sarà ceduto solo alle proprie condizioni.
- L’Inter non rilancia con nuove offerte.
- Il giocatore resta fermo sulla sua volontà di vestire nerazzurro.
In questa guerra di nervi nessuno sembra voler compiere il passo decisivo per chiudere la trattativa.
Il fattore Pio Esposito
Una piccola novità arriva da Pio Esposito, autore di un bel gol con il Monza e reduce da buone prestazioni al Mondiale per Club.
Pur non essendo l’alternativa diretta a Lookman, il giovane attaccante rappresenta una nota positiva per l’Inter, che può contare su di lui come quarta scelta dietro Thuram, Lautaro Martínez e Bonny.
Attesa per la prossima mossa
Resta da capire se nella prossima stagione sarà proprio Lookman a servire assist a Esposito. Per ora, il mercato resta fermo e la maratona di trattativa prosegue senza una data certa per la conclusione.
