Supercoppa europea, PSG favorito su Sisal.it: Tottenham a quota 6,50

La Supercoppa europea 2025 si gioca domani sera alle 21 alla Dacia Arena di Udine e mette di fronte due campioni in carica: il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, detentore dell’Europa League.
I parigini arrivano all’appuntamento dopo una stagione da Triplete, interrotta solo dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Gli Spurs, invece, hanno cambiato guida tecnica: dopo la vittoria dell’Europa League, Ange Postecoglou ha lasciato il posto a Thomas Frank.
🏆 Two champions face off tomorrow in one incredible game!— UEFA (@UEFA) August 12, 2025
⬇️ Here’s everything you need to know about the #SuperCup.
Quote e pronostici degli esperti
Secondo gli analisti di Sisal.it, il Psg è nettamente favorito:
- Vittoria nei 90 minuti: quota 1,42
- Pareggio: quota 4,75
- Successo Tottenham: quota 6,50
Per il mercato Vincente Coppa, i parigini sono bancati a 1,24, mentre la quota inglese si attesta a 3,90.
Previsione sui gol e andamento della gara
Gli esperti prevedono un match ricco di gol:
- Entrambe le squadre a segno: quota 1,60
- Over 2,5 gol: quota 1,45
Il Psg può contare su un attacco stellare guidato da Ousmane Dembelé, autore di 36 gol nella scorsa stagione e favorito tra i marcatori a 1,80. Dietro di lui, in lavagna, Khvicha Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos a 2,45.
Tottenham senza Son e Kulusevski
Gli Spurs si presentano privi di due pedine fondamentali:
- Son Heung-min, approdato nella Major League Soccer
- Dejan Kulusevski, fermo per infortunio
L’attacco sarà dunque affidato a Solanke – Mitchell (quota 4,00), Richarlison (4,50) e Johnson (6,00).
