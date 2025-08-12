Supercoppa europea, PSG favorito su Sisal.it: Tottenham a quota 6,50

La Supercoppa europea 2025 si gioca domani sera alle 21 alla Dacia Arena di Udine e mette di fronte due campioni in carica: il Paris Saint Germain, vincitore della Champions League, e il Tottenham, detentore dell’Europa League.

I parigini arrivano all’appuntamento dopo una stagione da Triplete, interrotta solo dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. Gli Spurs, invece, hanno cambiato guida tecnica: dopo la vittoria dell’Europa League, Ange Postecoglou ha lasciato il posto a Thomas Frank.

Quote e pronostici degli esperti

Secondo gli analisti di Sisal.it, il Psg è nettamente favorito:

Vittoria nei 90 minuti : quota 1,42

: quota Pareggio : quota 4,75

: quota Successo Tottenham: quota 6,50

Per il mercato Vincente Coppa, i parigini sono bancati a 1,24, mentre la quota inglese si attesta a 3,90.

Previsione sui gol e andamento della gara

Gli esperti prevedono un match ricco di gol:

Entrambe le squadre a segno : quota 1,60

: quota Over 2,5 gol: quota 1,45

Il Psg può contare su un attacco stellare guidato da Ousmane Dembelé, autore di 36 gol nella scorsa stagione e favorito tra i marcatori a 1,80. Dietro di lui, in lavagna, Khvicha Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos a 2,45.

Tottenham senza Son e Kulusevski

Gli Spurs si presentano privi di due pedine fondamentali:

Son Heung-min , approdato nella Major League Soccer

, approdato nella Dejan Kulusevski, fermo per infortunio

L’attacco sarà dunque affidato a Solanke – Mitchell (quota 4,00), Richarlison (4,50) e Johnson (6,00).

