Donnarumma ai saluti con il Psg, Raiola attacca: “Decisione irrispettosa”. City in pole

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ormai lontano dal Paris Saint-Germain. A confermarlo è il suo agente Enzo Raiola, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso sorpresa e amarezza per la scelta del club francese di mettere da parte il portiere della Nazionale italiana:

“Siamo esterrefatti da questa decisione: quattro anni di rispetto e grandi risultati… Questi dieci giorni rischiano di cancellare la storia di Gigio con la maglia del Psg”. pic.twitter.com/rtBlA6iQtK — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) August 12, 2025

Il rinnovo saltato e le condizioni cambiate

Secondo Raiola, il mancato prolungamento del contratto non sarebbe dipeso da richieste economiche eccessive del giocatore, ma da un cambio di posizione del club:

“Il Psg ha formulato richieste diverse dal contratto standard di Gigio, che aveva anche accettato uno stipendio più basso. Poi le carte in tavola sono cambiate e abbiamo deciso di non rinnovare”.

La comunicazione ufficiale sarebbe stata rimandata su richiesta della società, fino a dopo il Mondiale per Club.

L’arrivo di Chevalier e l’esclusione inattesa

Il turning point è arrivato con l’acquisto del portiere Lucas Chevalier, mossa che ha di fatto relegato Donnarumma fuori dal progetto. Per Raiola si tratta di “una grandissima mancanza di rispetto”, mai giustificata con motivazioni tecniche:

“Non ci hanno mai parlato di una scelta tecnica. Se si discuteva di rinnovo fino a poche settimane fa, vuol dire che Gigio andava bene per il progetto”. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 13: Gianluigi Donnarumma of Paris Saint Germain during the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, United States. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

City in vantaggio, ma ostacolo valutazione

La separazione è ormai inevitabile e il Manchester City appare oggi la destinazione più probabile. Pep Guardiola e diversi giocatori, tra cui Erling Haaland, stimerebbero molto il portiere azzurro. Tuttavia, l’operazione dipende dalla cessione di Ederson, seguito dal Galatasaray.

Il Psg, intanto, avrebbe fissato una valutazione di 50 milioni di euro, cifra ritenuta alta visto il contratto in scadenza nel 2026 e la rottura ormai pubblica.

Verso la soluzione entro poche settimane

Secondo Raiola, entro una ventina di giorni il quadro sarà chiaro. Quello che appare certo, sottolinea il procuratore, è che Donnarumma non vestirà più la maglia del Psg nella prossima stagione.

📌 Quattro anni di Donnarumma al Psg

Luglio 2021 – Arriva a parametro zero dal Milan, pochi giorni dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia, e firma un contratto fino al 2026.

– Arriva a parametro zero dal Milan, pochi giorni dopo aver vinto l’Europeo con l’Italia, e firma un contratto fino al 2026. Stagione 2021/22 – Condivide la porta con Keylor Navas, alternandosi tra Ligue 1 e Champions League.

– Condivide la porta con Keylor Navas, alternandosi tra Ligue 1 e Champions League. Stagione 2022/23 – Diventa titolare fisso, contribuendo alla vittoria del campionato francese.

– Diventa titolare fisso, contribuendo alla vittoria del campionato francese. Stagione 2023/24 – Protagonista anche in Champions, dove affronta il Manchester City nel girone.

– Protagonista anche in Champions, dove affronta il Manchester City nel girone. Agosto 2024 – Il Psg avvia le trattative per il rinnovo, con Donnarumma disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare.

– Il Psg avvia le trattative per il rinnovo, con Donnarumma disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare. Agosto 2025 – L’arrivo di Chevalier e il mancato accordo sul contratto segnano la rottura definitiva.

