Hojlund al Milan, primo contatto con l’agente: lo United apre alla cessione

Hojlund al Milan, entra nel vivo la trattativa di mercato tra rossoneri e Manchester United per l’attaccante danese. Dopo i recenti contatti tramite intermediari, i Red Devils hanno aperto alla cessione dell’attaccante danese e i rossoneri hanno manifestato il loro interesse.

Nella tarda serata di ieri, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha avuto un primo approccio con Kees Vos, proprietario della SEG, agenzia che cura gli interessi del giocatore.

🚨 An agreement is getting closer for the loan with an option to buy of Rasmus Hojlund to AC Milan.



€6m loan fee, €45m buy option clause and salary covered.



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/gU09QSSn79 — United Zone (@ManUnitedZone_) August 13, 2025

Apertura del giocatore

Hojlund, consapevole di essere finito ai margini del progetto tecnico di Amorim, ha aperto alla possibilità di un trasferimento in rossonero.

Per il Milan, alla ricerca di un centravanti, e per lo United, disposto a cedere, esistono i presupposti per trattare, ma trovare un accordo non sarà semplice.

Hojlund al Milan, una trattativa destinata a durare

Gli sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, ma la sensazione è che i tempi non saranno brevi: incastrare tutti i pezzi del puzzle si preannuncia complicato. Come nel caso Inter-Atalanta-Lookman, si tratta di un fronte “a tre” di mercato in cui ogni parte dovrà trovare la quadra.

CHICAGO, ILLINOIS – JULY 30: Rasmus Højlund #9 of Manchester United laughs during the second half of the match against AFC Bournemouth at Soldier Field on July 30, 2025 in Chicago, Illinois (Photo by Harry Figiel/ISI Photos via Getty Images)

Il ritorno in Serie A

Reduce da una stagione con appena 4 gol in Premier League, l’ex attaccante dell’Atalanta non disdegnerebbe un ritorno in Serie A, campionato che lo ha lanciato e portato, nel 2023, al trasferimento a Old Trafford per 70 milioni di euro.

