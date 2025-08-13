Conte: “Lukaku leader del Napoli, può fare ancora meglio. Buongiorno vicino al rientro”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla chiusura del ritiro di Castel di Sangro soffermandosi su Romelu Lukaku:
“Lukaku è stato fondamentale per lo Scudetto, preso a 30 milioni di euro: spesa/resa è stato top per noi. Fare la preparazione dopo tanti anni che non la faceva più gli darà benefici. È in una fase di piena maturazione e quindi molto di testa: deve capire che è uno dei più rappresentativi della squadra e abbiamo bisogno di calciatori che si prendano anche un po’ di leadership. Lui, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Rrahmani… ho bisogno che il vecchio gruppo si assuma ancora più leadership. Stanno entrando tanti nuovi per necessità e c’è bisogno di gente che nelle difficoltà indichi la strada, non solo l’allenatore”.
Da #Lukaku a capitan #DiLorenzo da #Anguissa a #Lobotka così come #Rrahmani , saranno loro i leader indiscussi di questo #Napoli toccherà loro facilitare l'inserimento dei nuovi nel gruppo. Questi gli auspici di #Conte.@brunosiciliano7 @TolliVincenzo @Carloalvino @DiegoDeLucaX https://t.co/MXOHpvEQ25— SoloNapoli24💙 🇵🇸 🇱🇧 (@solonapoli24) August 13, 2025
Conte ha aggiunto di aspettarsi un’ulteriore crescita dal belga:
“Romelu può fare una stagione importante come l’anno scorso e pure di più. Sui gol ci siamo mossi anche per questo sul mercato: chi è arrivato dovrebbe portare gol in più. Dovremo essere più bravi sottoporta, più efficaci. Non dimenticare che ci sono due fasi che si fanno insieme: se dimentichiamo di difendere insieme prenderemo più gol, e se dimenticheremo di attaccare insieme faremo meno gol”.
Buongiorno verso il recupero
Sul difensore Alessandro Buongiorno, il tecnico ha fornito aggiornamenti incoraggianti:
“È in dirittura d’arrivo, è inevitabile che nell’ultima fase bisogna rispettare totalmente il sentiment del calciatore. Dall’operazione siamo in perfetto spazio temporale sul recupero, penso che sia prossimo al recupero totale”.
Alla domanda su chi possa sostituirlo tra Juan Jesus e Beukema, Conte ha preferito non aggiungere dettagli: “Ho già risposto in precedenza”.
Leggi anche:
- Gravina: “Udine modello virtuoso, Donnarumma resta un pilastro della Nazionale”
- Giovanni Leoni vicino al Liverpool: investimento da 35 milioni per il talento classe 2006
- Hojlund al Milan, primo contatto con l’agente: lo United apre alla cessione