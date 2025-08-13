Conte: “Lukaku leader del Napoli, può fare ancora meglio. Buongiorno vicino al rientro”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla chiusura del ritiro di Castel di Sangro soffermandosi su Romelu Lukaku:

“Lukaku è stato fondamentale per lo Scudetto, preso a 30 milioni di euro: spesa/resa è stato top per noi. Fare la preparazione dopo tanti anni che non la faceva più gli darà benefici. È in una fase di piena maturazione e quindi molto di testa: deve capire che è uno dei più rappresentativi della squadra e abbiamo bisogno di calciatori che si prendano anche un po’ di leadership. Lui, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Rrahmani… ho bisogno che il vecchio gruppo si assuma ancora più leadership. Stanno entrando tanti nuovi per necessità e c’è bisogno di gente che nelle difficoltà indichi la strada, non solo l’allenatore”.