Matteo Berrettini, calvario infinito: salta anche gli US Open

Niente US Open 2025 per Matteo Berrettini, ancora fermo ai box a causa di problemi fisici. Il tennista romano, numero 52 del ranking ATP, non scende in campo per un match ufficiale dal primo turno di Wimbledon, perso contro Majchrzak, e aggiunge un nuovo stop alla serie di ritiri iniziata quest’estate.
Un’estate complicata
Dopo aver dato forfait a Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati, Berrettini rinuncia anche a Flushing Meadows, dove il torneo prenderà il via domenica 24 agosto.
Il forfait non arriva come una sorpresa, ma rappresenta comunque un duro colpo: il giocatore avrebbe dovuto difendere il secondo turno raggiunto nell’edizione 2024.
Rientro ancora incerto
I problemi fisici che lo perseguitano da mesi stanno condizionando pesantemente la stagione di Berrettini. La priorità adesso sarà recuperare al meglio la condizione, con l’obiettivo di rientrare nel circuito evitando ricadute.
L’assenza agli US Open lascia interrogativi sui tempi di recupero e sulle possibilità del tennista di tornare competitivo già entro la fine del 2025.
I forfait di Berrettini nel 2025
- Gstaad – Luglio 2025
- Kitzbuhel – Luglio 2025
- Toronto (Masters 1000) – Agosto 2025
- Cincinnati (Masters 1000) – Agosto 2025
- US Open – Agosto 2025