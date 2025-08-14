Masters Cincinnati, Nardi esce con Alcaraz: tutto facile per lo spagnolo

La performance di Luca Nardi in questo torneo rimarrà un capitolo significativo della sua giovane carriera. Entrato in tabellone come lucky loser, l’azzurro ha saputo sfruttare al massimo l’opportunità che gli è stata concessa, dimostrando un tennis di alto livello e una notevole maturità. La sua corsa si è arrestata agli ottavi di finale, ma non senza aver lasciato un segno indelebile.

Masters Cincinnati, Nardi fuori con Alcaraz

La corsa di Luca Nardi al Masters di Cincinnati si arresta contro il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Alcaraz ha dimostrato la sua superiorità con un gioco solido e aggressivo, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-1 6-4. Sebbene il risultato possa sembrare netto, i 80 minuti di gioco raccontano di una resistenza e di una voglia di lottare che Nardi ha saputo opporre. Nonostante la sconfitta, il bilancio per il pesarese è estremamente positivo: l’ingresso negli ottavi gli ha permesso di scalare ben 16 posizioni nella classifica ATP, raggiungendo l’82° posto mondiale e avvicinandosi così al suo best ranking di 67. Questo risultato non è solo un numero, ma un’iniezione di fiducia fondamentale per il suo futuro sportivo.

Le sfide in arrivo e le sorprese del tabellone

Mentre il cammino di Nardi si conclude, quello di un altro italiano, Jannik Sinner, entra nel vivo. L’altoatesino, uno dei tennisti più attesi, si prepara a scendere in campo per i quarti di finale. Il suo avversario sarà Felix Auger-Aliassime, un tennista di grande talento e con un potenziale di gioco che può mettere in difficoltà chiunque. Tuttavia, un’altra sorpresa ha scosso il tabellone, aprendo nuovi scenari per Sinner. A essere eliminata, infatti, è stata la testa di serie numero 4 del torneo, Taylor Fritz, che era un potenziale avversario dell’italiano in semifinale. La sconfitta dell’americano è arrivata in maniera inattesa per mano del francese Terence Atmane, numero 136 del mondo. Atmane ha compiuto un’impresa straordinaria, ribaltando un match che sembrava perduto dopo aver ceduto il primo set. Con il punteggio di 3-6 7-5 6-3, il francese ha conquistato la sua prima vittoria in carriera contro un top 10, regalandosi un momento di gloria e dimostrando ancora una volta che nel tennis ogni partita è una storia a sé. Ora Atmane affronterà Holger Rune, creando un ulteriore punto di interesse in questa parte del tabellone.

