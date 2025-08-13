Le principali notizie sportive di oggi, 13 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calciomercato e con il Milan che si avvicina a Rasmus Hojlund e l’Inter sempre ferma in attesa di Lookman. Poi l’addio di Donnarumma al PSG, il tennis con Cahill che racconta la crescita di Jannik Sinner e Lucia Bronzetti che conquista gli ottavi di finale a Cincinnati. Infine, un ricordo di Franco Cresci, bandiera del Bologna, scomparso oggi.
Il TG di Sport.it del 13 agosto 2025
Rocco Placanica 13 Agosto 2025