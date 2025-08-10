Il TG di Sport.it del 10 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi 10 agosto 2025 nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato e con il colpo del Como che riporta in Italia Alvaro Morata. Poi parliamo di Jannik Sinner a Cincinnati e dei successi dei giovani azzurri del canottaggio, che conquistano due medaglie ai Mondiali U19. Quindi il grave incidente occorso all’atleta italiano di orienteering Mattia Debertolis e i trionfi di Diego Nappi e Kelly Doualla agli Europei Under20 di atletica