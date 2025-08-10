Mondiali U19 di Canottaggio: Italia d’argento e bronzo a Trakai

Grande giornata per l’Italia ai Mondiali U19 Canottaggio in corso a Trakai. La squadra azzurra porta a casa due argenti e un bronzo nelle finali della domenica. Argento per il quattro di coppia maschile e per il quattro senza maschile, mentre il quattro senza femminile conquista il terzo gradino del podio. Bene anche le altre barche azzurre, con due quarti posti, due quinti e piazzamenti in finale B.

Argento nel quattro di coppia maschile

Prova di grande carattere per Elia Bressan, Pietro Zampaglione, Leonardo Bellomo e Giovanni Paoli nel quattro di coppia maschile. Gli azzurri partono fortissimo, in testa fino ai 700 metri, prima del sorpasso della Germania, che si laurea campione mondiale con 3.32 di vantaggio. L’Italia chiude al secondo posto dopo una gara ad alta intensità.

Argento nel quattro senza maschile

Percorso di crescita completato con una splendida medaglia anche per Jacopo Cappagli, Romeo Schirinzi, Cesare Borlenghi e Matteo Trevisan. Sempre concentrati lungo l’intero percorso, gli azzurri difendono la piazza d’onore dagli attacchi della Germania negli ultimi 300 metri, terminando a 3.84 dalla Gran Bretagna, medaglia d’oro.

Bronzo nel quattro senza femminile

Sul podio anche il quattro senza femminile con Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Carolina Cassani e Letizia Martorana. Nei primi 1000 metri lottano per la leadership con Stati Uniti e Gran Bretagna, che chiudono rispettivamente oro e argento. Nel finale, regolano la Romania e conquistano una meritata medaglia di bronzo.

Gli altri piazzamenti azzurri

Otto femminile : quarto posto per Emma Tosi , Arianna Tosi , Margherita Garis , Mariabianca Tosi , Elisa Marzella , Marta Ravizza , Giorgia Canale , Lara Bernardinello e il timoniere Riccardo Doni , a 1.65 dalla Romania.

: quarto posto per , , , , , , , e il timoniere , a 1.65 dalla Romania. Doppio maschile : quarto posto per Eduardo Moschella Primicerio e Gregorio Vasconi dopo una prova di grande coraggio.

: quarto posto per e dopo una prova di grande coraggio. Due senza maschile : quinti Novak Mitrovic e Pietro Blasig .

: quinti e . Otto maschile: quinto posto per Carlo Alberto Strazzulla, Andrea Luigi Nuccio, Roberto Valentino Strazzulla, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin, Roberto Terranova, Lodovico Treccani degli Alfieri, Matteo Cecotti e la timoniera Morgana Maroni.

Finali B

Quattro di coppia femminile : ottavo posto per Gloria Licciardi , Alizee Ribolzi , Valentina Mascheroni e Tea Fortunat .

: ottavo posto per , , e . Doppio femminile : ottavo posto per Alice Ozbolt e Viola Della Bella .

: ottavo posto per e . Due senza femminile: nono posto per Vittoria Caterina Card e Sara Carriero.

