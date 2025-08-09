x

x

Vai al contenuto

Atletica, Europei U20: in finale le due staffette azzurre 4×400

Agli Europei U20 di Tampere in Finlandia, dopo le numerose medaglie già conquistate, arrivano ancora ottime notizie per l’atletica italiana: entrambe le staffette 4×400 metri, maschile e femminile, si qualificano alla finale con il miglior tempo complessivo. Destiny Omodia, Daniele Salemi, Diego Mancini e Simone Giliberto hanno fermato il cronometro a 3:09.26, miglior crono delle batterie e prestazione che fa ben sperare in vista della finale.

Al femminile, Francesca Meletto, Laura Frattaroli, Alice Caglio e Giulia Macchi hanno chiuso in 3:35.24, anche in questo caso miglior tempo complessivo e prova di grande solidità tecnica e agonistica.

Altri risultati azzurri

Non solo staffette: in finale del salto triplo vanno Francesco Crotti con 15,51 metri (+0.9) e Aldo Rocchi con 15,40 metri (-1.1).
In semifinale nei 110 ostacoli accedono Matteo Togni (13.64 con vento -1.6) e Filippo Rizzi (13.95 con vento -0.1).
Nei 100 ostacoli femminili, ottima qualificazione per Alessia Succo con 13.72 (+1.5).

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO