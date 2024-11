Il Milan brilla nella nebbia di San Siro: Empoli ko, Reijnders mattatore

Milan-Empoli 3-0, nonostante la nebbia fitta su San Siro i rossoneri brillano: Reijnders mattatore della partita con una doppietta. Per il Milan di Fonseca una vittoria convincente contro l’Empoli, dimostrando una reazione importante dopo le opache prestazioni con lo Slovan Bratislava e la Juventus. Davanti a oltre 68.000 spettatori, i rossoneri chiudono la pratica già nel primo tempo, portando a casa un netto 3-0.

Get in there! Back to winning ways in the league ✅#MilanEmpoli #SempreMilan

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/BjverjeUhU — AC Milan (@acmilan) November 30, 2024

Per questa sfida, Paulo Fonseca schiera nuovamente Musah come esterno alto a destra e cambia la coppia centrale di difesa, affidandosi a Gabbia e Thiaw, già visti insieme contro la Juventus. Ritornano Emerson Royal e Morata, mentre Rafa Leão, non più una certezza assoluta nell’undici titolare, parte dal primo minuto. In campo anche il solito Fofana, confermato nonostante sia diffidato e con l’Atalanta all’orizzonte. L’Empoli, dal canto suo, si presenta con due ex rossoneri, Vasquez e Colombo, e il DS toscano Roberto Gemmi, poco prima del match, non ha escluso la possibilità di riscattarli.

Il racconto della partita

Dopo le incertezze difensive viste a Bratislava, il Milan scende in campo con un atteggiamento solido, deciso a chiudere il match il prima possibile. Il primo gol arriva al 19’: Morata, a secco in campionato da due mesi, si fa trovare pronto su un’azione sviluppata dalla destra, controlla il pallone e con un destro preciso supera Vasquez sul primo palo: 1-0.

Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo, al 44’. Ancora un’azione partita dalla fascia destra: Viti respinge di testa, ma Reijnders si coordina perfettamente e di destro infila il pallone in rete.

Nella ripresa, l’Empoli cerca di reagire con D’Aversa che effettua due cambi. Al 54’, Maleh scuote i toscani con un potente tiro che si stampa sulla traversa, ma è un segnale per il Milan di mantenere alta l’attenzione. I rossoneri, però, restano saldamente in controllo e chiudono definitivamente i conti al 69’. Reijnders si rende protagonista con una splendida cavalcata, concludendo dal limite dell’area e battendo Vasquez per la terza volta. Per l’olandese è il sesto gol stagionale, il terzo in Serie A.

Gli ultimi venti minuti sono pura accademia, con il Milan che amministra il vantaggio tra gli applausi di San Siro. I fischi di una settimana fa lasciano spazio al sollievo dei tifosi, che vedono i rossoneri consolidare momentaneamente la settima posizione in classifica.

Leggi anche: