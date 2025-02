Nella serata di ieri, un drammatico evento ha scosso la comunità di Cosenza. Un giovane di 30 anni, legato a una nota famiglia locale, è stato coinvolto in un incidente che ha portato alla sua prematura scomparsa.

Il figlio del politico italiano cade dalla finestra di casa e muore

Intorno alle 20:00 di ieri sera, Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, è precipitato dalla finestra dell’ottavo piano della sua abitazione situata in viale Giacomo Mancini. Le circostanze esatte che hanno portato alla caduta sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe caduto dall’ultimo piano dell’edificio in cui risiedeva con la famiglia.

Dopo la caduta, i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Francesco è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici e l’intenzione di trasferirlo presso un centro specializzato a Catanzaro tramite elisoccorso, il giovane è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite.

