Il Dottore di “Affari Tuoi” mostra il suo volto: i segreti del suo lavoro. Durante un collegamento in diretta a “La Volta Buona”, Stefano De Martino ha spiazzato tutti con una rivelazione a sorpresa. Il conduttore del seguitissimo gioco dei pacchi ha infatti deciso di mostrare in camera il volto della figura più misteriosa e intrigante di “Affari tuoi”. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Affari tuoi”, la figura misteriosa del Dottore

Per chi segue il game show di Rai 1 “Affari tuoi”, la figura del Dottore sarà già familiare seppure nelle puntate il suo volto non compaia mai a schermo e nemmeno la sua voce. L’unico modo in cui quest’ultimo partecipa al gioco è attraverso un telefono rosso piazzato nello studio che squilla quando i concorrenti stanno per ricevere un’offerta. Quest’aura di mistero che circonda l’entità del Dottore contribuisce a rendere le puntate del programma particolarmente emozionanti, ma andiamo a scoprire chi c’è dietro. (Continua a leggere dopo la foto…)

Stefano De Martino svela il volto del Dottore

Durante le puntate di “Affari tuoi”, i pacchisti si trovano spesso spiazzati dalle offerte cercando di interpretale e smascherare eventuali strategie e inganni messi in atto dal Dottore il cui unico compito è frapporsi tra loro e le vincite più consistenti. Non avere la possibilità di vederlo a quattr’occhi, tuttavia, rende la faccenda più complicata.

Per il Dottore, invece, l’anonimità e la distanza giocano a favore permettendogli di calcolare le sue mosse con la necessaria freddezza. Nelle ultime ore, però, il conduttore Stefano De Martino ha spezzato l’illusione trascinando il Dottore nell’inquadratura mentre era ospite di Caterina Balivo nel suo programma in onda sull’ammiraglia Rai.

